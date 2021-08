Vodafone anche in queste settimane d’estate ha deciso di modificare i costi per alcune sue tariffe. Molti clienti del gestore inglese si ritroveranno quindi a pagare qualcosa in più ogni mese. Anche in questa circostanza, le rimodulazioni di Vodafone riguardano la telefonia fissa ed in particolare la popolare tariffa, Special 50 Giga.

Vodafone, nuovi costi extra per la popolare tariffa da 50 Giga

La Special 50 Giga è da sempre una delle più apprezzate offerte a listino di Vodafone. Questa ricaricabile è dedicata in via prioritaria a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro provider.

Da alcune settimane, Vodafone ha previsto per la Special 50 Giga un costo aggiuntivo di 2 euro rispetto ai tradizionali listini di qualche mese fa. Per gli abbonati che si trovano a pagare 7,99 euro, è quindi ora previsto un costo mensile di 9,99 euro. Il costo scatta invece a 8,99 euro per gli utenti con precedente rinnovo fissato a 6,99 euro.

Purtroppo, a differenza di precedenti occasioni, in questa circostanza Vodafone non ha previsto degli scatti ulteriori per le soglie di consumo. Ciò significa che per la Special 50 Giga è sempre previsto un pacchetto con telefonate senza limiti verso tutti, SMs infiniti e 50 Giga per la connessione di rete con velocità 4G.

Le rimodulazioni di Vodafone rappresentano una pessima notizia per i vecchi clienti. Per i nuovi abbonati che scelgono questa tariffa, così come anche altre ricaricabili, c’è invece una notizia positiva. Il provider inglese, infatti, ha ufficializzato la garanzia di costo bloccato almeno nel primo semestre dopo l’attivazione.