Il volantino Unieuro è letteralmente da impazzire, le occasioni disponibili per tutti gli utenti sono veramente incredibili, e permettono ai consumatori di risparmiare molto più del previsto, almeno in confronto a quanto viene proposto dalle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica.

La campagna, come nel caso di Comet, è disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione presso il proprio domicilio completamente gratuita, richiedibile al superamento dei 49 euro di spesa, in maniera indistinta dalla categoria merceologica scelta. I prodotti sono sempre commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Unieuro: quali sono gli sconti fino a Ferragosto

Gli sconti attivati da Unieuro possono davvero far sognare gli utenti che da tempo vogliono acquistare smartphone di fascia intermedia, i componenti più coinvolti all’interno della campagna promozionale. I prezzi non superano i 500 euro, e riguardano Samsung Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 11 lite, Motorola Moto G50, Samsung Galaxy A22, Oppo A53s, Motorola Moto G10, Oppo A15, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite e similari.

Volendo invece puntare verso la fascia alta della telefonia mobile, ecco arrivare l’occasione più ghiotta, il Samsung Galaxy S21, in vendita ufficialmente a 779 euro, nella variante con garanzia di 24 mesi e con 128GB di memoria interna.

Maggiori informazioni e dettagli in merito alla campagna promozionale di Unieuro, sono disponibili direttamente qui sotto.