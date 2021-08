TIM nel mese di Agosto accelera le operazioni inerenti le sue offerte commerciali. Il gestore italiano non vuole perdere il passo di altri gestori e rivali. Per contrastare Vodafone, ma soprattutto per contrastare Iliad e la sua tariffa Flash 120, il gestore italiano ha ora previsto una duplice promozione per tutti i nuovi clienti.

TIM contro Vodafone e Iliad con queste due tariffe

Le offerte per gli abbonati che vogliono cambiare il loro operatore a favore di TIM sono due. In prima occasione, gli utenti potranno scegliere i vantaggi della tariffa Gold Pro. Questa promozione assicura 70 Giga per la connessione internet cui devono essere aggiunte le chiamate senza limiti verso tutti e gli SMS da inviare a chiunque. Per il costo di rinnovo mensile, è previsto un prezzo di 7,99 euro.

Altra iniziativa alternativa di TIM si chiama Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno sempre un ticket all inclusive, con 50 Giga per internet, telefonate senza limiti verso tutti i numeri e messaggi infiniti. Il costo di rinnovo è invece di 6,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.