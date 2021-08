Le nuove offerte del volantino MediaWorld sono letteralmente stratosferiche, e racchiudono tantissime occasioni speciali alla portata degli utenti disposti a spendere cifre elevate, come anche pronti a risparmiare il più possibile sull’acquisto della tecnologia generale.

Disponibile ufficialmente fino al 22 agosto, la campagna promozionale può essere sfruttata sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, è bene ricordare che le spese di spedizione sono a pagamento, ciò sta a significare che dovranno essere aggiunte a quanto effettivamente mostrato a schermo all’atto dell’acquisto (in genere non vanno oltre i 10 euro).

MediaWorld: le offerte del volantino sono da pazzi

Spendere poco con MediaWorld è molto più semplice di quanto avreste mai potuto credere, anche nell’eventualità in cui foste interessati ai top di gamma mobile, come Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 1129 euro, Oppo Find X3 Pro, acquistabile a 976 euro, oppure un eccellente Oppo Find X3 neo da 662 euro.

Le occasioni sono ottime anche quando legate alla fascia medio-alta, segnaliamo difatti la presenza di Apple iPhone SE a soli 521 euro, come anche Samsung Galaxy S20 a 449 euro o Oppo A94 a 295 euro. Tutti i restanti smartphone in promozione abbracciano il segmento entry-level con prezzi che non superano i 250 euro, tra cui troviamo Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10S, Redmi 9T, Oppo A74, Wiko Y81, Oppo A15 o similari.

Tutte le altre offerte nel dettaglio possono essere scoperte aprendo subito le pagine che trovate a questo link.