In cucina con Paris: Paris Hilton finisce su Netflix e diverte tutti con le sue "ricette"

Altro che Masterchef, Fatto in casa per voi, I menù di Benedetta, Cuochi e fiamme, e chi più ne ha più ne metta. L’America ha la meglio quando si tratta di follia e stravaganza. A darne la prova vi è il nuovo programma televisivo presentato dall’ereditiera di Conrad Hilton nonché Paris Hilton. La nota modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista debutta su Netflix con un programma fuori dalle righe. Stiamo parlando di In cucina con Paris, serie culinaria atipica che farà sentire meno soli i “cuochi” disastrosi.

In cucina con Paris: delle ricette fuori dalla normalità

In cucina con Paris è un programma surreale nato dalla stessa Paris Hilton, la quale, pubblicando un video su YouTube in cui cucinava una lasagna con i guanti da motociclista, diede vita ad un vero e proprio fenomeno dello streaming. La donna ha esplicitamente dichiarato di voler fare il contrario di quello che si vede sullo schermo, e così ha fatto.

Tra abiti da sera, gioielli e tutto quello che ci si può aspettare dall’ereditiera, anche quando va a comprare gli ingredienti necessari per le ricette, la Hilton è ai limiti della sobrietà. Non solo, la cantante ha scelto di essere sé stessa, goffa dietro i fornelli e in abiti super eleganti, per incoraggiare tutte quelle persone che in cucina sono delle vere e proprie frane.

Per non parlare poi delle guest star. A partire da Kim Kardashian, passando poi alla cantante Demi Lovato, la rapper Saweetie, la youtuber Lele Pons e un paio di membri della famiglia Hilton, cioè mamma Kathy e la sorella minore Nicky.