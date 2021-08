Iliad è al centro della telefonia mobile, anche grazie alla sua particolare e vantaggiosa tariffa Flash 120. La promozione, confermata anche nel mese di Agosto, prevede un costo mensile pari a 9,99 euro. I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque con la presenza di 120 Giga per navigare in rete sotto linea 5G.

Iliad, le migliori due promozioni per i clienti direttamente sul sito

La Flash 120 è però solo una delle tariffe a disposizione dei clienti di Iliad. Altra importante tariffa è la Giga 80.

La Giga 80 può essere considerata la tariffa in sostituzione della popolare Giga 50. Il prezzo previsto per gli abbonati che scelgono questa promozione è di 7,99 euro. Gli abbonati avranno però un ticket più ricco rispetto alla vecchia Giga 50, con consumi senza limiti verso tutti per chiamate e internet con l’aggiunta di 80 Giga per la connessione internet. Nel pacchetto sono anche inclusi 6 Giga per il roaming in Europa.

La seconda ricaricabile a listino per i clienti che decidono di effettuare il cambio tariffa con Iliad è invece la Giga 40. La promozione prevede un costo mensile per il rinnovo pari a 6,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti più 40 Giga per la connessione internet.

Le principali promozioni di Iliad, sia la Flash 120 che la Giga 80 e la Giga 40, prevedono una spesa una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM. Gli utenti devono inoltre impegnarsi alla portabilità del numero.