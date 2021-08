Expert vuole continuare a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni speciali, con prezzi sempre più bassi ed alla portata della maggior parte degli utenti.

Il risparmio è notevole, come anche la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi, sia in negozio che tramite l’e-commerce ufficiale. L’unica cosa da sapere, solo ed esclusivamente in questo secondo caso, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta.

Expert: le nuove offerte vi fanno risparmiare

Expert ha in serbo per gli utenti italiani tantissime occasioni speciali, a partire ad esempio dai top di gamma più richiesti ed in voga nell’anno corrente. I migliori smartphone da acquistare subito toccano Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 629 euro, Samsung Galaxy S21, effettivamente acquistabile a 829 euro, come anche il buonissimo Oppo Find X3 Neo, la cui richiesta finale si aggirerà attorno ai 659 euro.

Puntando invece verso soluzioni decisamente più economiche, il consiglio è di acquistare Samsung galaxy A52, Oppo A74, Oppo A53s, realme 8, Samsung Galaxy A12 e similari, tutti in vendita a cifre che non vanno oltre i 359 euro. Allettanti sono anche le proposte legate agli indossabili, il cui top di gamma è il Fitbit Versa 3, disponibile nel periodo corrente a 179 euro.

Il volantino Expert continua nelle pagine sottostanti, in questo modo potrete conoscerlo e scoprirlo da vicino.