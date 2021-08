Euronics mette le ali agli sconti e riesce ancora una volta a superare di gran lunga le aspettative dei tantissimi utenti pronti all’acquisto, con una lunga serie di promozioni molto speciali, da cogliere al volo immediatamente.

La limitazione più grande, come spesso accade parlando di Euronics, consiste nella possibilità di accesso ai prezzi indicati solo ed esclusivamente per gli utenti che si potranno recare fisicamente presso i punti vendita del socio La Via lattea, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale. Superato questo step, la strada appare essere completamente in discesa, poiché comunque le scorte non sono limitate, il finanziamento potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa, e tutti i prodotti sono commercializzati in versione no brand.

Aprite il prima possibile questo link, vi collegherete al nostro canale Telegram con i migliori codici sconto Amazon del momento.

Euronics: sconti da impazzire per alcuni utenti

Il volantino Euronics può davvero far impazzire gli utenti, al netto delle limitazioni appena citate, le occasioni poste sul piatto dall’azienda sono davvero ghiottissime, ed a disposizione della maggior parte di noi. I prezzi sono relativamente bassi, non superando i 350 euro, e si rivolgono a modelli del calibro di Oppo A54, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Moto E7 Plus, TCL 10SE, Vivo Y70, Oppo A53s, Oppo A74, Realme 8 Pro, Vivo Y72 o Oppo A94.

Coloro che invece vorranno puntare ad un top di gamma, avranno la possibilità di accedere all’incredibile Apple iPhone 12 Pro Max, il cui prezzo finale di 1329 euro è più che adeguato per la qualità generalmente offerta.