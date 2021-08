Esselunga è letteralmente impazzita con il lancio di una nuova offerta tech pronta a stupire tutti gli utenti che da tempo vorrebbero acquistare uno smartphone dell’azienda di Cupertino, cercando ad ogni modo di risparmiare il più possibile.

Fino al 18 agosto, solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia (quindi non sul sito ufficiale o da altre parti), è disponibile la classica offerta tech. La promozione affonda le radici in un singolo modello in promozione, con scorte purtroppo molto limitate; in altre parole, nell’eventualità in cui le disponibilità dovessero terminare in negozio, non verranno più rifornite. Il modello proposto è commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Esselunga: attenzione agli sconti, sono incredibili

Il prodotto tanto atteso da Esselunga è l’Apple iPhone 11, uno smartphone in commercio da più di un anno ormai, ma ancora attuale, sia per specifiche che per l’incredibile richiesta da parte della community.

La scheda tecnica parla di uno smartphone con display da 6,1 pollici, OLED con liquid retina, sistema operativo iOS 13, processore A13 Bionic, 4GB di RAM, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, stesso componente, in termini di megapixel, anche anteriormente, per finire con sblocco con il viso 3D, ricarica wireless e batteria da 3110mAh.

Tutto questo è disponibile a soli 595 euro, per la variante completamente sbrandizzata, e sopratutto con 64GB di memoria interna. La garanzia, lo ricordiamo, copre sempre i 24 mesi successivi all’acquisto, per ogni difetto di fabbrica.