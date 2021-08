CoopVoce contro ho. e Kena mobile: le offerte EVO partono da 4,50 euro

Esistono tantissimi gestori virtuali che oggi riescono a fare corsa a sé battendo anche provider molto più influenti. Tra questi ci sono nomi altisonanti come Vodafone e TIM, i quali non possono fare altro che stare attenti alla grande risalita di questi provider.

Uno tra tutti è di certo CoopVoce, il quale con la sua nuova strategia sta riuscendo a mettere in fila una serie di successi molto importanti per il suo futuro. Basti pensare infatti che solo qualche anno fa qualcuno credeva che questa azienda sarebbe scomparsa definitivamente visto il poco seguito. Tale situazione era dettata dei pochi contenuti che c’erano all’interno delle offerte, le quali oggi invece sono nettamente cambiata rispetto al passato. Le nuove promozioni sono infatti disponibili con tantissimi contenuti ma soprattutto con prezzi molto più accessibili. Sul sito ufficiale sono presenti le tre offerte della linea Evolution, quelle che partono da soli 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: a sorpresa restano disponibili le migliori offerte che partono da soli 4,50 € al mese

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS