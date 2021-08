In un momento storico molto delicato per gli utenti italiani, ecco arrivare un volantino Coop e Ipercoop pronto ad assecondare le richieste e le necessità, con un proposta invitante, dalle ampie disponibilità sul territorio nazionale.

Come ben sapete, entro breve tempo verrà ufficialmente lanciato in Italia il digitale terrestre di seconda generazione, universalmente riconosciuto come DVB-T2, con conseguente necessità di cambiare molti televisori della precedente generazione, dato l’utilizzo di frequenze differenti. Nell’eventualità in cui abbiate dubbi in merito alla compatibilità, ricordiamo di collegarsi al canale 100 o 200, se verrà visualizzato un messaggio su schermata blu, allora non correte alcun pericolo, in caso contrario sarete costretti ad acquistare un nuovo televisore o un decoder esterno.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte del volantino

In vostro aiuto accorrono Coop e Ipercoop con il lancio di una promozione molto speciale, in questi giorni è infatti acquistabile un TV LED da 32 pollici di diagonale di marca Seleco, a soli 239 euro, con annessa ovviamente garanzia legale della durata di 24 mesi.

La spesa è ridottissima, sebbene comunque si tratti di un prodotto di una marca pressoché sconosciuta, ovviamente compatibile con DVB-T2, e dotato di tutte le caratteristiche standard legate ad una smart TV, tra cui sistema operativo Android 9.0, e la possibilità di installare le applicazioni.

L’acquisto, lo ricordiamo, è effettuabile solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, non altrove o sul sito ufficiale, mentre è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi.