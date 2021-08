Le nuove offerte del volantino Comet spaventano gli utenti, portando con sé incredibili occasioni da non lasciarsi sfuggire, per cercare ad ogni modo di risparmiare il più possibile sull’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi attualmente in commercio.

A differenza di quanto accade da Euronics, parlando di Comet ci scontriamo con una campagna promozionale disponibile pressoché ovunque sul territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, gli utenti avranno diritto a godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro (senza distinzioni sulla categoria merceologica).

Comet: queste sono le proposte del momento

Le occasioni disponibili da Comet sono davvero moltissime, e varie tra di loro, basti pensare che il volantino è composto da 29 pagine, per comprendere appieno la portata di una campagna il cui obiettivo è stupire il più possibile.

Gli smartphone in promozione ricoprono tutte le fasce di prezzo, si parte dai top di gamma, come iPhone 12 (disponibile in tutte le varianti), Oppo Find X3 Pro e X3 Neo, per scendere poi verso Xiaomi Mi 11 e Mi 11i. Le occasioni più interessanti sono però legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, in questo caso sarà possibile trovare infatti Oppo A53s, Samsung Galaxy A32s, Xiaomi Redmi Note 10S, Motorola Moto G10, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Oppo A15 o anche un buonissimo realme 8, in vendita quest’ultimo a soli 199 euro.