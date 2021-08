Carrefour letteralmente da sogno con una campagna promozionale che vuole invogliare più utenti possibili all’acquisto di nuovi smartphone, o comunque prodotti di tecnologia, senza spendere cifre folli, almeno in confronto al listino originario.

Il volantino attuale, come sempre accade parlando di Carrefour, risulta essere disponibile in tutti, e soltanto, i punti vendita fisici, gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, o da altre parti sul territorio nazionale. I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location d’acquisto, oltre alla versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati periodicamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Carrefour: le offerte sono assolutamente incredibili

Le offerte del volantino Carrefour ripercorrono tutte le migliori proposte della fascia intermedia della telefonia mobile, stupendo per la qualità degli sconti attivati. I modelli disponibili non vanno oltre i 399 euro di prezzo, riuscendo comunque a soddisfare le enormi richieste dei consumatori italiani; in particolare risulta essere possibile accedere a Alcatel 3X 2020, Samsung Galaxy A32, galaxy A52, Motorola Moto G30, Alcatel 1B, Motorola E7i Power, Oppo A94, Oppo A54, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 10 e redmi 9AT, solamente per citarne i più importanti.

Volendo invece putare verso la fascia altissima della telefonia mobile, sottolineiamo la presenza di un ottimo Apple iPhone 12, il modello più richiesto della nuova generazione dell’azienda di Cupertino, effettivamente acquistabile alla modica cifra di 769 euro.