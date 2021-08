Nuova campagna promozionale disponibile da Bennet, con buone occasioni da non perdere di vista, per riuscire ad acquistare smartphone di fascia medio-alta, o prodotti legati all’elettronica generale, senza dover minimamente rinunciare alla qualità.

Il volantino risulta essere attivo fino al 18 agosto in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti vi possono accedere indistintamente dalla regione di appartenenza, ricordando che le scorte non appaiono essere limitate. Al superamento dei 199 euro di spesa è possibile sottoscrivere un finanziamento Agos, con pagamento rateizzato a partire dalla seconda mensilità successiva alla data di acquisto.

Bennet: tantissime occasioni speciali per tutti

Le occasioni del volantino Bennet cercano di accontentare e soddisfare tutte le esigenze, e le richieste, dei consumatori italiani. Per quanto riguarda la fascia bassissima, troviamo un Brondi Stone, smartphone ideale per la popolazione più anziana, disponibile all’acquisto a soli 37,90 euro. Salendo leggermente nella fascia di prezzo, ecco arrivare un Samsung Galaxy A02s in vendita a 119 euro ed uno Xiaomi Redmi Note 9, disponibile a 159 euro, dalle ottime prestazioni generali.

L’occhio, tuttavia, cade subito sull’incredibile Apple iPhone 11, la penultima generazione dello smartphone più apprezzato e richiesto al mondo, attualmente in vendita a soli 499 euro, sebbene nella variante con 64GB di memoria interna.

Gli sconti disponibili da Bennet non terminano qui, vi attendono anche riduzioni legate agli indossabili, alle Apple AirPods e ai televisori, ma per conoscerli da vicino vi rimandiamo alla pagina che trovate inserita poco sotto.