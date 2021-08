Android offre in regalo sul Play Store 13 titoli a pagamento tra app e giochi

Scegliere lo smartphone diventa spesso molto complicato soprattutto per coloro che non sono esperti in questo mondo. Al giorno d’oggi però tutti hanno un dispositivo mobile sotto mano, proprio perché i tempi che corrono lo impongono. Allo stesso tempo ci sono numerose persone che fanno quindi fatica a scegliere il sistema operativo al quale vogliono affidarsi, ricadendo talvolta anche per caso su Android. Si tratta di una scelta azzeccata al 100%, soprattutto per coloro che non hanno ancora dimestichezza con lo smartphone.

La grande versatilità ma soprattutto la semplicità e l’intuitivi ta della piattaforma permettono di avere un telefono già pronto per le proprie esigenze. Su tutti questi aspetti Android ha lavorato tantissimo negli anni, grazie alle spalle forti di Google che ora detiene la leadership con oltre 2 miliardi di utenti attivi e 3 miliardi di dispositivi nelle loro mani. Il Play Store poi mette a disposizione davvero tutto, come tanti contenuti che solo per oggi potranno essere gratuiti al suo interno.

Android: gli utenti possono avere gratis tantissimi titoli a pagamento dal Play Store