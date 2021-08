Amazon regala 5 euro di sconto solo sui punti ritiro, ecco come fare

Avete mai scelto un punto di ritiro in fase di acquisto di un articolo su Amazon? Bene, facendolo potrete ottenere uno sconto pari a 5 €. Basterà infatti scegliere in fase di acquisto un punto di ritiro vicino alla vostra abitazione. In questo modo avrete l’opportunità di sbloccare il codice PRENDI5, il quale mi farà risparmiare 5 € su un acquisto di almeno 20 €.

Amazon: ecco il regolamento ufficiale dell’offerta che vi fa risparmiare 5 euro

• Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b?node=22943212031, dove la promozione è spiegata in dettaglio e i clienti, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni. I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina (“Clienti eleggibili”), potranno beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei presso un punto di ritiro Amazon (“scopri i punti di ritiro Amazon https://www.amazon.it/ulp/pickup-points?) di almeno 20€ dal 19 luglio al 13 settembre 2021 (“Promozione”).

• Offerta valida dalle 00:00 del 19 luglio alle 23:59 del 13 settembre 2021, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 24.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it.

• L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.