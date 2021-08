Mentre aspettiamo il debutto del nuovo Mi MIX 4, Xiaomi continua a tentare gli appassionati con i soliti accessori che hanno reso il brand cinese una garanzia per tutti noi.

Negli ultimi giorni ha fatto capolino in patria un nuovo altoparlante intelligente, chiamato Xiaomi XiaoAI Speaker Play Enhanced Edition, caratterizzato da un design leggermente rinnovato grazie alla presenza di una pratica sveglia. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo dispositivo.

Xiaomi: ecco il nuovo smart speaker con sveglia integrata

Il dispositivo arriva con il solito stile minimale del brand cinese ed un’elegante colorazione nera mentre la parte superiore integra uno schermo LED per visualizzare notifiche e orario. Xiaomi XiaoAI Speaker Play Enhanced Edition presenta un altoparlante in grado di riprodurre l’audio a 360°; presente il supporto alla tecnologia Bluetooth Mesh e all’assistente vocale XiaoAI (purtroppo solo in cinese).

Il prezzo del nuovo smart speaker di Xiaomi con sveglia integrata è di circa 17 euro al cambio, ossia 129 yuan. La commercializzazione in patria avverrà nel corso dei prossimi giorni e teniamo le dita incrociate nella speranza di vedere questa novità anche negli store per noi occidentali.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Sicuramente vi faremo sapere qualcosa di più dettagliato non appena riceveremo maggiori informazioni.