WhatsApp: l'app perfetta per scoprire i messaggi eliminati è gratis

Avere sempre tutto sotto controllo per quanto riguarda il proprio smartphone è fondamentale, anche quando ci sono applicazioni all’apparenza perfette. WhatsApp è una di queste, soprattutto perché ad utilizzarla sono circa 2 miliardi di utenti in giro per il mondo ogni mese.

Stiamo parlando di una piattaforma di messaggistica senza rivali, la quale ha riportato numerose novità durante gli ultimi anni. Una di queste è quella che permette di eliminare i messaggi anche dopo averli inviati al proprio interlocutore. Il tutto funzionerà a patto che quest’ultimo però non abbia già letto, restando così all’oscuro di tutto. Il dubbio però subentra spesso nella mente di molti quando ci si ritrova nella posizione inversa.

Infatti in molti restano pieni di dubbi quando trovano la frase “Questo messaggio è stato cancellato“.

WhatsApp: esiste finalmente l’applicazione perfetta che consente il recupero dei messaggi eliminati di proposito

Sono tantissimi gli utenti che in quest’ultimo periodo hanno sperimentato una nuova funzionalità su WhatsApp. In realtà questa non è disponibile direttamente nell’app, ma grazie ad una soluzione esterna.

Scaricando infatti WAMR, tutti gli utenti potranno recuperare i messaggi che sono stati cancellati dopo il loro invio. Non ci saranno dunque più dubbi in merito al messaggio che mancherà e potrete farlo senza che il mittente ne venga a conoscenza. Tutto ciò è possibile grazie alla possibilità di WAMR di tenere a mente le notifiche in arrivo. L’app è gratuita e potete trovarla sul Play Store di Google o magari tramite APK sul web.