Vodafone anche nella stagione estiva ha confermato a regime il suo bonus internet. I clienti che desiderano attivare un piano ed una tariffa per la Fibra ottica potranno beneficiare di quest’incentivo proposto dal Governo e dedicato ai cittadini che non hanno ancora accesso alle reti internet di alta velocità.

Il valore del bonus internet per i clienti Vodafone è sempre di 500 euro. L’incentivo per le offerte potrà essere riscattato da tutti i cittadini che presentano una certificazione ISEE con valore economico uguale o inferiore a 20mila euro.

Vodafone, il bonus di 500 euro per la telefonia fissa

L’incentivo del bonus internet di 500 euro si divide in due parti. I clienti Vodafone potranno accedere ad un primo sconto dal valore di 240 euro come riduzione sul costo della promozione Fibra ottica. Una seconda parte dell’incentivo avrà invece valore di 260 euro e sarà utile come bonus per l’acquisto di un tablet.

La migliore iniziativa di Vodafone per la Fibra ottica, legata anche al bonus internet, resta la Unlimited Plus. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno un pacchetto completo con chiamate senza limiti verso tutti e senza scatto alla risposta con connessione internet illimitata e velocità della Fibra ottica. Il prezzo previsto è di 19,90 euro. Rispetto al costo standard è previsto una riduzione mensile di 10 euro, proprio in virtù del bonus internet.

Per la questione tablet, invece, gli utenti di Vodafone avranno a loro disposizione un incentivo dal valore di 260 euro. Quest’incentivo sarà utile per acquistare uno dei tanti dispositivi a listino del gestore inglese.