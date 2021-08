Spotify potrebbe avere la soluzione adeguata per tutti gli utenti che, pur non volendo accedere a Premium, desiderano ottenere skip illimitati e avere la possibilità di scegliere il brano da ascoltare in qualsiasi momento.

La soluzione a cui si fa riferimento potrebbe essere proprio Spotify Plus, il nuovo abbonamento low cost sul quale il colosso della musica in streaming è a lavoro.

Spotify Plus: ecco il nuovo abbonamento con skip illimitati a un euro al mese!

Il nuovo abbonamento pensato dalla piattaforma si chiamerà Spotify Plus e avrà un costo di un euro al mese. Gli utenti che decideranno di contrarre l’abbonamento non avranno a disposizione tutti i vantaggi garantiti da Premium ma, a un costo decisamente irrisorio, potranno saltare in qualsiasi momento i brani che non desiderano ascoltare, senza alcuna limitazione. Inoltre, Spotify Plus consentirà di scegliere il brano da riprodurre.

Il rapporto tra il prezzo previsto dal nuovo piano e i servizi garantiti convincerà sicuramente un numero non indifferente di utenti, i quali potrebbero addirittura abbandonare Premium e optare per Spotify Plus, a costo di rinunciare all’inesistenza delle tipiche interruzioni pubblicitarie.

La novità non è stata ancora annunciata e potrebbe passare ancora molto tempo prima di poter assistere al lancio ufficiale del piano. Il colosso potrebbe tornare indietro sui suoi passi e mantenere invariati i piani tariffari attualmente disponibili o dedicarsi alla messa a punto dell’iniziativa prima di confermarne l’arrivo. Resta comunque interessante apprendere la possibilità di avere a disposizione un ottimo servizio a un costo particolarmente accessibile.