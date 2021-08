La privacy dei nostri account è in pericolo a causa di un’app pericolosa ad oggi sconosciuta che potrebbe violarli in qualsiasi momento. Dopo l’incubo Pegaso ora l’allarme si chiama Paragon, un’azienda che ha realizzato un software capace di intrufolarsi nella crittografia di WhatsApp e di Signal, oltre che nei nostri dati di Facebook e di Instagram. Insomma, questa pericolosa app è in grado di disseminare il panico laddove ci sono dati sensibili da spiare e prelevare. Ecco tutti i dettagli.

A lanciare la notizia shock sono state le note agenzie di stampa Forbes e Ansa. Sotto i riflettori ci sarebbe la Paragon, una start up israeliana che, a quanto pare, avrebbe tutti gli strumenti, o meglio l’app, per intrufolarsi nelle chat di qualsiasi utente e far tremare la privacy di tutti.

SCOOP – There’s a new NSO competitor in town and its funded with $5-10 million of US venture capital.

It’s called Paragon Solutions and sources tell me it’s speciality lies in getting messages from encrypted messengers like WhatsApp and Signal.https://t.co/BWBCOsFC2d

— Thomas Brewster (@iblametom) July 29, 2021