Postepay: il messaggio che fa infuriare gli utenti è una truffa

Ancora una volta si torna a discutere di tutte quelle che sono le truffe che invadono il web ogni giorno. Secondo quanto riportato infatti gli utenti ne avrebbero piene le tasche delle varie questioni che riguardano molto spesso la finanza. Le loro carte di credito sono sempre più prese da salto, soprattutto mediante i messaggi che arrivano tramite e-mail e all’interno delle chat.

La Postepay sarebbe la carta più bersagliata dalle truffe soprattutto visto il numero di utenti presenti in Italia che garantirebbero molte più probabilità di riuscita. Un nuovo messaggio di testo si sarebbe diffuso, riuscendo in alcuni casi a rubare le credenziali di accesso ai conti correnti.

Postepay e tante altre carte attaccate dal nuovo tentativo di phishing, ecco il messaggio

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :