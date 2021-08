Tra le monete da collezione esiste una da 50 Lire il cui valore è letteralmente da capogiro. Tra l’altro, chiunque potrebbe averne una in casa. Scopriamo insieme di quale si tratta con dovizia di particolari. Potrebbe rivelarsi un’ottima fonte di guadagno o un investimento per il futuro. Infatti sono molti i collezionisti esperti in numismatica che sono alla ricerca di questa e altre monete.

Le vecchie lire sono monete da non sottovalutare

Partiamo dal presupposto che le vecchie lire non sono monete da sottovalutare principalmente per due motivi:

pur essendo di recente circolazione, infatti sono state sostituite dall’euro solo poco più di vent’anni fa, alcune di queste hanno già raggiunto valori incredibilmente alti; essendo così diffuse in passato, è molto facile che qualcuno le abbia in casa nascoste in qualche salvadanaio o in un vecchio portafogli.

Quindi, chi ha deciso di conservarle come ricordo o pensando che un giorno sarebbero diventate monete da collezione non solo ha fatto bene, ma oggi potrebbe trovarsi fra le mani una vera fortuna. Proprio come la moneta di cui vi stiamo per parlare.

50 Lire del 1954: un valore inestimabile

Si tratta della 50 Lire del 1954 Incudine Progetto che, tra le monete da collezione, nel mondo della numismatica è considerata un pezzo raro. Il suo valore, se conservata in ottimo stato, può raggiungere all’incirca i 25mila euro.

Riconoscerla è molto facile proprio dall’anno indicato sul rovescio, il 1954. Inoltre, in rilievo è rappresentata la famosa immagine dell’incudine con sopra appoggiato un martello. Raffigurazione che ha conferito il nome a queste monete rare e preziose. In basso al centro si nota una “R” che indica il luogo di produzione, la Zecca di Roma. Infine, al centro sulla destra il valore del conio.

Sul dritto invece troviamo il volto di una donna con una corona di foglie di quercia. Serigrafata la scritta “Repubblica Italiana” e in basso al centro la firma dell’autore, Romagnoli.

Tra le monete rare da collezione, questa 50 Lire 1954 Incudine Progetto è una delle più quotate. Il suo valore, come sopra menzionato, si può aggirare fino a 25mila euro a conio se ben conservata.