Iliad: le promo da 80 e 120GB sono disponibili, si parte da 7,99 euro

Grande riscontro sulle offerte di Iliad stanno avendo gli utenti da diversi anni a questa parte. Sono infatti quattro anni che questo gestore riesce a dare il suo contributo nel mondo della telefonia mobile battendo anche i gestori più blasonati.

Il merito è delle grandi offerte che ogni giorno riescono a mettere tanti contenuti nelle mani degli utenti insieme a prezzi molto vantaggiosi. Tutto questo comporta dunque una grande ricerca delle offerte di Iliad, le quali sono disponibili sul sito ufficiale come al solito. Tutti coloro che vogliono cambiare provider quindi vanno a valutare per prima cosa le promozioni di questo gestore mobile, il quale sta dominando grazie alle sue offerte attuali. Una delle due offerte permette addirittura di avere il 5G gratis, mentre l’altra compensa tale mancanza con un prezzo estremamente basso.

Iliad: le migliori offerte sono disponibili per pochi euro sul sito ufficiale

Iliad permetterà ai suoi utenti di avere le offerte sempre allo stesso prezzo senza alcun tipo di rimodulazione. Questa ormai è storia vecchia è proprio per tale motivo continuano ad arrivare i nuovi utenti. L’esempio perfetto è quello delle due offerte presenti attualmente sul sito ufficiale, le quali includono contenuti diversi ma seguendo la stessa strategia.

La prima promo permette di avere 120 giga in 5G per navigare sul web insieme a minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Il prezzo in questo caso consiste in soli 9,99 € al mese per sempre. Segue poi la seconda promo, quella che consente di ottenere 80 giga in 4G con tutto senza limiti per soli 7,99 euro al mese.