Iliad ha conferma la promozione Flash 120 anche nella prima parte di Agosto. La tariffa low cost, dopo il grande successo di Giugno e Luglio, rappresenta la migliore iniziativa per tutti gli utenti che sono intenzionati a modificare il loro operatore. La tariffa garantisce infatti un pacchetto all inclusive per i consumi da telefonia mobile.

Iliad, il 5G gratis con la tariffa da 120 Giga

Il ticket della Flash 120 assicura agli abbonati consumi senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 9,99 euro. Al momento dell’attivazione, gli utenti dovranno aggiungere esclusivamente una quota extra dal valore di 10 euro per il rilascio della SIM.

La Flash 120 rappresenta la migliore iniziativa non soltanto per i consumi senza limiti e per i costo da ribasso. Al tempo stesso, infatti, la promozione mette a disposizione del pubblico anche la tecnologia 5G completamente a costo zero.

Nel corso di queste ultime settimane, Iliad ha differenziato in maniera netta la sua strategia commerciale da quella di TIM e Vodafone. Il provider transalpino infatti mette a disposizione la connessione internet ad alta velocità senza costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti di default con il rinnovo dell’offerta.

Al momento Iliad mette a disposizione il suo 5G in ben 20 città italiane. La copertura riguarda i principali capoluoghi della nazione come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. L’obiettivo del gestore francese è quello di estendere la copertura a quanti più clienti, già a partire dai prossimi mesi.