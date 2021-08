Le nuove offerte di Esselunga puntano ancora una volta a stupire la popolazione italiana, con sconti importanti e prezzi sempre più alla portata di ogni singolo consumatore. Fino al 18 agosto è stata attivata un’offerta tech assolutamente degna di nota e di attenzione.

Come al solito, la campagna promozionale affonda le proprie radici in un singolo prodotto, distribuito esclusivamente nei punti vendita (quindi non online sul sito ufficiale) con scorte molto limitate. Il consiglio è di velocizzare la scelta, in modo da non restare tagliati definitivamente fuori dalla possibilità di mettere le mani sullo smartphone in promozione da Esselunga.

Esselunga: ecco tutte le migliori offerte

Il volantino di uno dei supermercati più attenti alla tecnologia è interamente centrato sull’Apple iPhone 11, la vecchia generazione del prodotto più richiesto e desiderato al mondo, attualmente in vendita al prezzo finale di soli 595 euro, per la variante con 64GB di memoria interna.

La scheda tecnica lo descrive con display OLED da 6.1 pollici, processore A13 Bionic, 4GB di RAM, una doppia fotocamera posteriore (composta da due sensori da 12 megapixel), una camera anteriore sempre da 12 megapixel, supporto alla ricarica wireless, riconoscimento del viso 3D e naturalmente batteria da 3110 mAh.

Il modello disponibile da Esselunga è completamente sbrandizzato, di conseguenza gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamene dal produttore, non da un operatore telefonico, oltre ad essere commercializzato con la più classica garanzia legale della durata di 24 mesi (da esercitare sempre e soltanto nel medesimo negozio d’acquisto).