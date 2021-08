L’offerta di rete fissa Eolo Più, attivabile sia in FWA che in fibra FTTH (su rete Open Fiber nelle città coperte da Eolo), è tornata a essere disponibile con il suo costo mensile precedente, attualmente valido fino al 17 Agosto 2021, salvo proroghe.

La promozione che permetteva di sottoscrivere l’offerta al prezzo di 24,90 euro mensili è infatti scaduta, ma al suo posto, a partire dal 1° Agosto 2021 è disponibile il costo promozionale di 26,90 euro al mese. Scopriamo i dettagli.

Eolo più cambia nuovamente il proprio prezzo mensile

Questa offerta di rete fissa può essere attivata sia nei rivenditori aderenti che direttamente online nel sito ufficiale dell’operatore. Una volta sottoscritta, Eolo Più offre connessione internet con il modem EOLOrouter incluso e velocità massima di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload, il tutto al costo di 26,90 euro al mese invece di 34,90 euro mensili.

Come specificato nella pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, sono incluse anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Tuttavia, all’interno della trasparenza tariffaria viene riportato un limite di 5000 minuti verso numeri sia fissi che mobili. I clienti che decidono di attivare Eolo Più, possono anche personalizzare l’offerta con l’aggiunta dei pacchetti aggiuntivi, attivabili sia contestualmente che successivamente alla sottoscrizione.

Si specifica inoltre che questi pacchetti prevedono una prova gratuita di un mese (solo con pagamento bimestrale), durante la quale è possibile anche decidere di eliminarli senza costi, tramite l’apposita funzione in Area Cliente. L’operatore propone anche dei bundle opzionali come +sicurezza, +studio e +intrattenimento. Per scoprire i dettagli visitate il sito ufficiale.