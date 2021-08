Le auto diesel risultano ancora migliori di quelle elettriche, ma ancora per poco. La loro tecnologia sta facendo perdere terreno al gasolio. Ormai alcune caratteristiche che portano gli acquirenti a prediligere un motore diesel e scartare un elettrico stanno diventando falsi miti. Scopriamo insieme il perché e cerchiamo di approfondire nei dettagli la situazione di diatriba tra queste due motorizzazioni.

Le auto diesel per ora vincono sull’elettrico ma a breve ci sarà la rivincita

Secondo alcuni dati sulle preferenze degli utenti patentati, le auto diesel per ora vincono sull’elettrico. Tuttavia sembra che a breve ci sarà una rivincita per il green e non solo a causa dei folli aumenti dei prezzi della benzina e del gasolio, ma soprattutto per la tecnologia sviluppata nel settore che sfaterà diversi miti.

Primo fra tutti l’autonomia con un pieno. È vero che con un’auto diesel solitamente si percorrono circa 800 km, ma con una ricarica un’elettrica può macinare fino a 600 km. Tuttavia sono ormai prossime all’uscita le full electric che garantiscono 1.000 km con una sola ricarica.

Il secondo motivo che vede il diesel vincere sull’elettrico riguarda la diffusione delle colonnine di ricarica che, ad oggi, sono ancora poche per garantire un servizio comodo e veloce. Anche in questo caso però bisogna sapere che esistono importanti progetti di installazione su tutta la rete autostradale e sul territorio europeo.

I costi di manutenzione delle auto diesel sono più economici. Questo riguarda il terzo motivo che porta molti automobilisti a preferire il gasolio. Al contrario, le nuove auto elettriche sono molto più stabili rispetto alle prime e non avendo diversi componenti comuni ai veicoli a motore termico, nel lungo periodo garantiranno tanta vita e manutenzioni alquanto economiche.

Infine concludiamo con le prestazioni. Secondo gli amanti del diesel, il motore a gasolio è l’unico a restituire soddisfazioni durante la guida. Nessuno può mettere in dubbio questo, ma le auto elettriche in quanto agilità e ripresa, non hanno nulla da invidiare, anzi, vi terranno incollati allo schienale del sedile!