La Serie A partirà tra poco più di due settimane. La stagione calcistica si apre con una novità del tutto inedita. A partire dal 2021 e per le prossime tre stagioni, il massimo campionato calcistico sarà in esclusiva su DAZN.

DAZN, nuovi costi e esclusive per l’estate

Tutte le partite del campionato saranno visibili su DAZN, 7 per ogni giornate in esclusiva assoluta. L’emittente streaming ha previsto un investimento senza precedenti per la competizione nazionale: ben 840 milioni di euro per il triennio. Anche per questa ragione, la piattaforma è stata chiamata ad aumenti di prezzo per i clienti.

I nuovi listini sono stati ufficializzati nel mese di Luglio. Questi prevedono un costo di abbonamento pari a 29,99 euro ogni trenta giorni. In un’ottica di differenza rispetto allo scorso anno, gli utenti saranno chiamati a pagare un costo superiore di 20 euro al mese.

Sempre nel mese di Luglio – ma ora non più disponibile – DAZN ha offerto agli utenti la possibilità di attivare un ticket con costo di 19,99 euro per il primo anno e prime due mensilità incluse nel prezzo.

Se i prezzi sono cambiati, le condizioni per la visione degli eventi restano del tutto immutate. Gli utenti potranno associare sino a sei dispositivi per il loro account e la visione contemporanea sarà possibile su due dispositivi.

In associazione alla Serie A, DAZN propone a tutti i suoi clienti altri eventi in esclusiva. In questi giorni, attraverso Eurosport, saranno disponibili le ultime competizioni delle Olimpiadi. A partire da Agosto, poi, spazio a Liga Spagnola, Serie B e alle migliori partite di Europa League e Conference League.