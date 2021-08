CoopVoce propone le offerte migliori del momento fino a 50GB, ecco le EVO

In un’azienda CoopVoce sarebbe davvero complicato non trovare la promozione telefonica giusta, visto che con cadenza quasi mensile ne arrivano di nuove. Il noto gestore che inizialmente non aveva ottenuto gli effetti sperati, ora sta marciando a grande velocità. Tutte le sue offerte sono tra le più valutata in assoluto durante la fase del cambio gestore di un utente singolo.

La motivazione sta nella grande qualità della ricezione ma soprattutto nella quantità di contenuti che sono finalmente passati dall’essere un tallone d’Achille ad un vero e proprio punto di forza. CoopVoce dimostra tutto ciò con le sue Evolution, soprattutto con quella da 4,50 euro disponibile sul sito ufficiale ormai dal mese di maggio. La soluzione permette di avere davvero tutto per un prezzo estremamente vantaggioso. Si tratta di tre offerte che hanno prezzi che valgono per sempre, quindi senza alcuna rimodulazione che possa cambiare le condizioni in futuro.

CoopVoce permette ancora di sottoscrivere le sue migliori offerte con un prezzo incredibile

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS