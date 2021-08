I nuovi sconti lanciati, e resi disponibili, dal volantino Comet, rinfrancano gli utenti che da tempo vogliono cercare di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza comunque spendere cifre troppo alte, o rinunciare alla qualità generale degli stessi.

La campagna promozionale, lo rammentiamo, è attiva in egual misura anche sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo tutti avranno la possibilità di ricevere la merce, senza differenze di prezzo, presso il proprio domicilio (la spedizione è gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro). I prodotti sono inoltre commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sempre in versione no brand, salvo indicazione differente.

Comet: tantissimi sconti per tutti i gusti

Il volantino Comet è ricchissimo di occasioni e di offerte, nelle oltre 29 pagine della campagna si possono trovare una infinità di prezzi bassi, anche legati a categorie merceologiche molto spesso “dimenticate” e non coinvolte. Osservando da vicino gli smartphone, notiamo la presenza dei migliori modelli in commercio, tra cui spiccano gli ultimi iPhone 12, Oppo Find X3 Neo e Pro, Xiaomi mi 11i (in vendita a soli 599 euro), o Xiaomi Mi 11.

Le proposte più interessanti sono però legate alla fascia intermedia, dove possiamo trovare Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Moto E7 Power, Motorola Moto G30, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A32s, Vivo Y20s, Oppo A53s, Oppo A53a, Oppo A74, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi 9A e tantissimi altri ancora.