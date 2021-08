Android: 14 titoli del Play Store saranno gratis solo per oggi

Con il sistema operativo Android gli utenti sanno di avere quello che vogliono ogni giorno, sia dal punto di vista software che dal punto di vista dei contenuti. Il robottino verde negli tempi è diventato il top in assoluto, e su questo non ci sarebbe dubbio dal momento che anche i dati lo provano ufficialmente.

Ci sono in giro per il mondo più di 2,5 miliard, tutte persone che utilizzano Android sul proprio smartphone. Questo dimostra dunque una netta superiorità rispetto alla concorrenza. Il merito è senza dubbio anche dei suoi aspetti primari, tra i quali si erige il Play Store, market davvero perfetto sotto ogni punto di vista. Proprio al suo interno sono stati inclusi tantissimi nuovi titoli negli ultimi mesi, mai utente non fanno altro che aspettare la solita promozione giornaliera. Oggi infatti ecco a disposizione di tutti tanti contenuti da scaricare gratuitamente anche essendo questi a pagamento per tutto l’anno.

Android: tutti questi titoli a pagamento sono quelli che potete scaricare gratuitamente dal Play Store per qualche giorno