WhatsApp ha generato un fortissimo hype grazie ai suoi ultimi aggiornamenti, anche se in realtà gli utenti sono già molto felici così. L’azienda è diventata infatti la migliore in assoluto in ambito di messaggistica istantanea e le sue qualità sono attualmente inedite.

Alcun’altra app possiede un numero di utenti così elevato – oltre due miliardi in tutto il mondo – e in pochi riescono a tenere la stessa frequenza di aggiornamenti. WhatsApp però spesso e volentieri si ritrova anche ad affrontare tante problematiche, le quali finiscono per disturbare gli utenti in prima persona. Queste sono impersonate da truffe ed inganni e secondo le ultime indiscrezioni, sebbene siano arrivati gli aggiornamenti che vanno a bloccare tutto ciò, una nuova minaccia si starebbe abbattendo sulle chat.

WhatsApp: con l’immagine del profilo truffano anche i vostri contatti

Secondo gli utenti nell’ultimo periodo ci sarebbe una vera e propria squadra di truffatori che starebbe mettendo a ferro e fuoco le varie chat. In quale modo? Rubando le immagini profilo di vari utenti e generando profili fake esattamente con queste ultime.

Fingendo quindi di essere i reali proprietari della foto, gli impostori andranno a contattare alcuni dei contatti in rubrica dell’utente derubato (non si sa in che modo preciso). A questo punto ecco la truffa: i balordi fingeranno di essere il reale padrone della foto, dicendo di aver cambiato numero a causa di un’emergenza.

Proprio per via della stessa emergenza ecco anche la successiva richiesta: una ricarica Postepay. In questo modo ecco perpetrata la truffa ai danni dell’utente che inconsapevolmente crederà di elargire solidi in prestito ad un amico.