A quanto pare WhatsApp non ha terminato la propria piccola rivoluzione, la novità in arrivo, anzi giunta per tutti, riguarda ancora una volta foto e video, in questo caso si tratta però dei contenuti che saranno riproducibili solo una volta, dopo la quale non ne resterà più traccia, ne in chat nella memoria di entrambi i device.

Si tratta di una feature di ispirazione Instagram che però risulta molto apprezzata dal momento che consente di condividere contenuti che però non si desidera circolino oltre la cerchia di persone a cui li stiamo inviando, con una grande tutela della privacy e della memoria, visto che il tutto sarà cancellato non appena terminata la visualizzazione.

La novità appena arrivata

Come potete ben vedere la nuova feature è utilizzabile direttamente mentre si invia l’immagine, sarà possibile infatti cliccare sul piccolo simbolo raffigurante il numero uno alla sinistra del tasto di invio per rendere il file visualizzabile una volta sola, così facendo poi esso apparirà come una piccola icona sempre con lo stesso simbolo e una volta visualizzato sarà sostituito con la voce “Messaggio aperto”