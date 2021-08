Vodafone lancia le offerte Special del passato ma con 100GB in 5G

Per più volte Vodafone è passato come quel gestore con i prezzi troppo alti da abbandonare subito. In realtà i prezzi dell’azienda risultano più alti dal momento che i servizi sono più interessanti rispetto alla concorrenza. Ora però l’obiettivo di Vodafone è quello di far tornare tanti utenti sui propri passi, proponendogli offerte molto interessanti.

Proprio in questo momento ce ne sono infatti tre che stanno arrivando pian piano per tutti coloro che risultano ex utenti.

Vodafone: tante nuove offerte per favorire un rientro degli ex utenti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited