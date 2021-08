Gli alieni esistono? Si tratta di una delle domande a cui nessuno è ancora riuscito a dare risposta certa avvalorandola con prove scientifiche. Tuttavia, secondo i più, i recenti avvistamenti UFO confermerebbero proprio l’esistenza degli extraterrestri. Al contrario, dietro quelle “visioni” ci sarebbe lo zampino di 2 Paesi orientali: la Cina e la Russia. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa c’entrano con gli UFO.

Gli UFO sarebbero il frutto di una particolare tecnologia russa e cinese

La caccia agli UFO, da parte non solo di cittadini americani, ma anche delle istituzioni è ormai cosa risaputa. Sembra essere una sorta di tradizione da tramandare di padre in figlio, da soldato a soldato, di presidente in presidente.

Esistono interi rapporti, redatti dal Pentagono, alla luce dei numerosi avvistamenti da parte della Marina degli Stati Uniti. Immagini che immortalano oggetti non identificati che, dalla forma, sembrano essere proprio UFO.

Da qui a confermare l’esistenza degli extraterrestri ce ne vuole di strada, ma soprattutto di prove e non bastano gli avvistamenti UFO. Non è ancora stato pubblicato il rapporto ufficiale del Pentagono sull’esistenza degli alieni. Tuttavia pare che questi eventi siano frutto di una particolare tecnologia russa e cinese.

Esempi di tecnologia ipersonica

A quanto pare, ciò che gli americani hanno visto e fotografato, non sono UFO bensì esempi di tecnologia ipersonica sviluppata dalla Russia e dalla Cina. Non che questa notizia tranquillizzi gli Stati Uniti d’America, anzi, forse avrebbero preferito un’invasione aliena.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Stiamo parlando di una speciale tecnologia spesso associata a nuove armi che viaggiano a una velocità 5 volte superiore a quella del suono, rompendone la barriera. Questo ovviamente dovrebbe spaventare più degli UFO, dato che si tratta di nuove armi in prova da due Paesi non proprio pacifici, soprattutto nei confronti dell’America.

Staremo a vedere l’esito di queste ricerche e quali delle due ipotesi il Pentagono deciderà di avvalorare se seguendo la realtà dei fatti o l’interesse politico ed economico. Una cosa è certa, gli extraterrestri per ora, e fino a prova contraria, non esistono, così come gli UFO.