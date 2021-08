TIM vuole battere tutta la concorrenza nel corso di questa stagione estiva. Il provider italiano guarda con grande attenzione alle tariffe low cost dedicate alla portabilità del numero. Nel dettaglio, l’operatore vuole offrire un’alternativa ad Iliad ed alle sue operazioni a costi bassi grazie alla nuova offerta TIM Wonder.

TIM ribatte ad Iliad: arrivano le vantaggiose tariffe Wonder

Le offerte TIM Wonder nascono per tutti gli utenti che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Queste promozioni, infatti, almeno per il momento non possono essere attivate da quegli utenti che già hanno una SIM operativa con il provider nazionale.

La TIM Wonder ha un pacchetto molto basilare. Gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque con 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

La promozione TIM Wonder prevede anche una seconda versione, con un prezzo leggermente più alto rispetto ai consumi pari a 9,99 euro. In questo caso gli abbonati riceveranno sempre consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS, ma con la differenza di 50 Giga per la connessione internet con velocità 4G.

Tutti gli utenti che attivano una SIM con TIM grazie ad una di queste offerte avranno anche una garanzia in più. Il gestore assicura costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Rispetto a quelle che erano le condizioni di solo qualche settimana fa, quindi, durante i primi sei mesi di sottoscrizione non saranno possibili aumenti di costo.