Sky in assenza della Serie A deve per forza di cose virare su nuovi asset. Lo storico gruppo, ora di proprietà Comcast, non abbandona di certo il campo della tv satellitare, ma allo stesso tempo offre ai clienti una serie di servizi alternativi. Da tempo, infatti, Sky ha lanciato le sue offerte per la telefonia fissa ed in particolare per la Fibra Ottica.

Sky, occasioni da non perdere per la Fibra ottica

Il nuovo gestore Sky WiFi è una realtà consolidata in Italia da più di un anno. Molti clienti possono attivare importanti e vantaggiose iniziative per la connessione internet domestica. Le migliori offerte sono riservate agli abbonati più fedeli con iscrizione attiva sulla piattaforma Extra.

Gli utenti che scelgono Sky WiFi come loro provider di riferimento avranno a disposizione tre mesi a costo zero per la telefonia fissa, se hanno un contratto satellitare operativo da almeno un anno. La promozione prevede invece sei mesi a costo zero per tutti gli utenti con ticket satellitare attivo da almeno sei anni.

Se le promozioni che Sky ha riservato per i vecchi abbonati sono molto vantaggiose, allo stesso tempo anche le tariffe per chi attiva un nuovo ticket con la tv satellitare sono da non perdere. In queste settimane Sky ha lanciato le sue iniziative all inclusive con satellitare e telefonia fissa. Il pacchetto base ora prevede un costo mensile dal valore di 39,99 euro. Gli utenti avranno accesso al ticket Intrattenimento con serie tv e tanti show esclusivi con inclusa la Fibra ottica. Anche il pacchetto Calcio è incluso sino ad Ottobre.