Le tecnologie di ricarica rapida impegnano i colossi produttori di smartphone ormai da tempo. OPPO e Xiaomi hanno recentemente raggiunto degli incredibili risultati e Samsung sembra essere quasi pronta a riporre la sua attenzione su nuovi alimentatori per i suoi dispositivi. Infatti , sono sempre di più gli smartphone capaci di supportare sistemi di ricarica che consentono di raggiungere in soli pochi istanti delle alte percentuali di autonomia. Realme si è spinta oltre procedendo con la realizzazione e il lancio ufficiale di MagDart, la ricarica magnetica più veloce di sempre per dispositivi Android.

Realme MagDart: ecco la ricarica wireless lanciata dall’azienda!

La nuova tecnologia di ricarica wireless magnetica lanciata da Realme è al momento la più potente al mondo. In meno di un’ora, il nuovo caricabatteria magnetico Realme MagDart Charger è in grado di raggiungere il 100% di autonomia del nuovo smartphone Realme Flash, lanciato nella stessa occasione del nuovo caricabatteria.

Realme Flash è, quindi, lo smartphone con batteria da 4500 mAh compatibile con Realme MagDart Charger, l’alimentatore magnetico wireless a 50W che grazie alla presenza di un apposito sistema di surriscaldamento consente di impiegare meno di sessanta minuti per il completamento della ricarica gestendo autonomamente il riscaldamento delle componenti dei dispositivi.

L’azienda non sembra essersi limitata a procedere con la presentazione dei dispositivi appena menzionati. Realme ha infatti annunciato l’arrivo di ulteriori novità dedicate alla ricarica dei device ma non ha fatto riferimento a quella che sarà la data ufficiale a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’acquisto dei nuovi prodotti. Quelli che saranno i prezzi stabiliti dall’azienda, inoltre, restano ancora da scoprire.