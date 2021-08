Per tutti i nuovi clienti PosteMobile, con un costo di 4,99 euro al mese è possibile ancora attivare l’offerta Creami Wow 10GB, prorogata in queste ore con scadenza fissata al 7 Settembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Per attivare questa offerta, valida sia con che senza portabilità, è necessario accedere al sito dell’operatore e scegliere se acquistare direttamente online oppure tramite contatto telefonico. Scopriamo insieme cosa comprende l’offerta.

PosteMobile proroga fino a settembre 2021 l’offerta Creami WOW 10 GB

Con tutte le offerte della gamma Creami è previsto il meccanismo dei Credit, ciascuno dei quali viene scalato all’invio di 1 SMS oppure al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o 1MB di navigazione. Attivando PosteMobile Creami Wow 10GB, si ottengono nel dettaglio credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 10 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, corrispondenti a 10240 credit.

Più nello specifico, questa offerta tariffaria prevede l’attivazione del piano ricaricabile denominato Creami NEXT 1, composto da 5 Giga di base e 5 Giga bonus. Questi ultimi vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione, ma a partire dal secondo mese in poi il cliente potrà usufruire dei 10 Giga complessivi subito dopo il rinnovo mensile. Attraverso Creami Wow 10GB, il piano ricaricabile Creami NEXT 1 viene attivato con un costo promozionale di 4,99 euro al mese.

Per i già clienti PosteMobile Full MVNO attivati fino al 23 Giugno 2021 è già in corso a partire dal 16 Giugno 2021 la graduale migrazione dalla precedente rete di appoggio (WindTre) alla rete Vodafone, senza necessità di sostituire la SIM. Con l’offerta Creami Wow 10GB è possibile usufruire dei minuti e degli SMS illimitati anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito (per adesso), alle stesse condizioni nazionali. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.