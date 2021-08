Iliad e l'offerta oggetto del desiderio con il 5G gratis, ecco quanto costa

Quando alcune idee vengono portate avanti alla grande e con tanta determinazione non possono venire fuori che il risultati di altissimo livello. Iliad è l’esatto esempio di questa frase, la quale è stata rispettata fin dal primo momento in cui il gestore ha iniziato a lavorare in Italia.

L’azienda, nata in Francia ma attualmente facente parte della squadra dei gestori MNO italiani, sta ottenendo i frutti del suo duro lavoro. L’impatto è stato davvero devastante: le prime promo hanno subito rubato utenti a colossi del blasone di Vodafone e TIM, scatenando quindi una guerra al ribasso tra le varie offerte telefoniche. Attualmente Iliad non molla la presa occupando il quarto posto nella graduatoria con oltre 5 milioni e mezzo di utenti. Bisogna però anche difendersi, dato che le campagne promozionali dei gestori rivali stanno ottenendo grandi risultati.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte fino a 120 giga con il 5G, ecco i dettagli

Un provider come Iliad non poteva che lasciare agli utenti due offerte strepitose per questa estate. Si tratta di promozioni che includono tutto al loro interno, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga in 5G. Ecco la prima offerta, quella da 120 giga in 5G che permette di avere anche minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi altro gestore. Il prezzo finale è di 9,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta invece è quella che offre meno contenuti ma con un prezzo più contenuto. Stiamo parlando della promo da 80 giga in 4G con tutto senza limiti a soli 7,99 € al mese per sempre.