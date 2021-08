In tutti i negozi Euronics Via Lattea è stato recentemente attivato un volantino davvero incredibile, la perfetta soluzione a cui affidarsi per cercare di spendere il minimo possibile, senza essere costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti.

Attiva fino all’11 agosto, la campagna risulta essere raggiungibile solo ed esclusivamente in negozio, è importante ricordare che non sarà possibile effettuare gli acquisti online o presso location differenti dai punti vendita del socio La via Lattea. Le scorte, dati alla mano, non rappresentano un problema, di conseguenza sarà (almeno teoricamente) possibile recarsi negli ultimi giorni di validità, godendo ugualmente degli sconti e delle disponibilità elencate.

Euronics: questi sconti sono da impazzire

Gli smartphone assumono un ruolo centrale nelle offerte del volantino Euronics, i modelli da non perdere assolutamente di vista toccano Oppo A54 a 199 euro, Xiaomi Mi 11i a 599 euro, Xiaomi mi 11 Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 259 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Apple iPhone 12 Pro Max a 1329 euro, Motorola Moto E6i a 99 euro, Motorola Moto E7 plus a 139 euro, Oppo A94 a 299 euro, Vivo Y72 a 329 euro, Realme 8 Pro a 269 euro, TCL 10SE a 159 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Oppo A53s a 169 euro, Oppo A74 a 219 euro e similari.

Come avete potuto notare, tranne che per i prodotti Apple, la maggior parte dei dispositivi appartiene alla fascia intermedia, segnale di un’attenzione maggiormente votata agli utenti pronti ad acquistare, ma senza spendere troppo. Le restanti offerte del volantino Euronics sono raccolte poco sotto.