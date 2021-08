Brutte notizie per il mercato automobilistico nel nostro paese. Secondo i dati raccolti, infatti, rispetto agli anni 2019 e 2020 c’è stato un netto crollo delle vendite, pari rispettivamente al 28.1% e al 19.4%. Nonostante questo, lo scorso mese di luglio 2021 è stato piuttosto proficuo per quanto riguarda la vendita di auto a basse emissioni di CO2. Tra le vetture più vendute in questo mese, infatti, ci sarebbero quelle full electric e quelle con tecnologia Plug-in Hybrid.

Ecco quali sono state le auto più vendute nel corso del mese di luglio 2021

Come già accennato, quest’anno ha lasciato un segno in negativo per quanto riguarda il settore automobilistico italiano, dato che c’è stato un calo delle vendite rispetto agli scorsi anni non indifferente. Tuttavia, durante lo scorso mese di luglio sono stati comunque venduti numerosi modelli a basso impatto ambientale. Nello specifico, le auto full electric hanno rappresentato il 4.6% delle vendite, mentre le ibride e le Plug-in hanno rappresentato rispettivamente il 29.4% e il 5.6%.

Ma quali sono state quindi le auto più vendute a luglio 2021? Per quanto riguarda la categoria ibride e Plug-in, troviamo sul podio ai primi due posti due vetture della casa automobilistica Fiat, ovvero la Fiat Panda e la Fiat 500. Al terzo posto, invece, si è piazzata la controparte di Toyota, ovvero la Toyota Yaris, mentre al quarto posto vi è la Lancia Ypsilon.

Classifica leggermente differente per quanto riguarda la categoria delle full electric. Al primo posto, infatti, troviamo nuovamente la piccoletta di Fiat, cioè la Fiat 500, seguita al secondo posto dalla Renault Twingo E-tech Electric. Il terzo posto è stato invece conquistato dalla Volkswagen e-Up.