CoopVoce e le Evolution che fanno perdere la testa: si parte da 4 euro

Se state pensando di sottoscrivere un accordo con un gestore virtuale per avere un’offerta mobile sul vostro smartphone, potreste aver pensato ad un’ottima idea. Sono davvero tante le realtà di questo livello che stanno pian piano aumentando il loro blasone. Effettivamente non sarebbe difficile trovare un gestore virtuale in grado di dare del filo da torcere a provider molto più famosi.

Uno dei più usati ultimamente è di sicuro CoopVoce, gestore che negli ultimi anni ho dovuto cambiare assolutamente strategia. Le sue offerte che prima erano convenienti per quanto riguardava il prezzo, ora lo sono anche per i contenuti che sono stati appositamente aumentati. A testimoniarlo è proprio il sito ufficiale, luogo dove gli utenti potranno trovare le migliori offerte. Qui CoopVoce offre le promozioni della linea Evolution, quelle che partono da 4,50 € al mese fino ad arrivare a 50 giga in 4G.

CoopVoce: queste sono le promo Evolution che sono ancora disponibili per tutti gli utenti