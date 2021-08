Il volantino più pazzo dell’Estate arriva da Comet, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad una infinità di sconti e di prezzi bassi, con i quali risulta essere molto più semplice pensare di spendere poco sull’acquisto anche di smartphone di fascia alta.

A differenza di quanto stiamo vedendo da Euronics e Trony, in questo caso i prezzi sono attivi globalmente, in altre parole le stesse cifre sono disponibili sia in negozio che sul sito ufficiale, senza differenze particolari. Nel secondo caso, lo ricordiamo, è possibile ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, troverete i codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte della giornata.

Comet: ecco quali sono le migliori offerte

Gli smartphone in promozione fino al 15 agosto, con scorte non limitate, sono davvero tantissimi nelle oltre 29 pagine del volantino Comet. Osservandoli e suddividendoli per brand, abbiamo la possibilità di acquistare Oppo Find X3 Neo a 659 euro, Oppo A74 a 219 euro, Oppo A53s a 169 euro, Oppo A53a 139 euro, Oppo A15 a 119 euro, Realme 8 a 199 euro, vivo Y20s a 149 euro, Samsung Galaxy A32s a 269 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Mi 11i a 599 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 149 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Redmi Note 10S a 249 euro, Redmi 9A a 99 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Motorola Moto E7 Power a 129 euro, iPhone 12 pro Max a 1299 euro, iPhone 12 pro a 119 euro o iPhone 12 a 789 euro.

Per maggiori informazioni aprite le pagine che trovate integrate qui sotto.