bollette-attenzione-alla-truffa-legalizzata-del-mercato-libero

Oltre la metà degli utenti è passato al mercato libero. Ma è proprio vero che garantisce un risparmio sulle bollette? Attenzione a questa truffa legalizzata! Secondo un recente rapporto di Arera le cose in realtà non sono così come sembrano. L’idea di poter economizzare sulle bollette attivando un contratto di luce e gas nel mercato libero sembrerebbe una vera e propria beffa. Scopriamo tutti i dettagli.

Truffati dal mercato libero: altro che sconti in bolletta

Pare che tutti siano stati truffati dal mercato libero che prometteva sconti in bolletta. Solo promesse quindi, ma nei fatti nulla di concreto, anzi, rispetto al mercato a maggior tutela sembra essere meno vantaggioso.

È stata proprio Arera, l’Autorità indipendente dell’Energia e dell’Ambiente, a togliere le fette di salame dagli occhi dei consumatori che, con il mercato libero, erano convinti di risparmiare sulle bollette.

A rendere nota questa mera illusione è stato il suo “Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas“. I dati in esso contenuti non sono di certo rassicuranti e, in merito all’idea che in molti si erano fatti del mercato libero, farà infuriare i più.

In sostanza pare che, a conti fatti, su circa 5mila offerte disponibili per il mercato libero, solo il 4,72% delle bollette luce e il 9,82% di quelle gas risultano all’effettivo vantaggiose se paragonate a quelle del mercato a maggior tutela.

Brutte notizie in tempi difficili

Brutte notizie quindi per tutti quei consumatori che credevano molto nel mercato libero per poter trovare un po’ di respiro sul costo delle bollette. Una dura verità che arriva in tempi difficili dove molte famiglie, prima di affrontare una spesa, devono fare i conti con la povertà.

Possiamo definirla una truffa legalizzata, bella e buona quella del mercato libero che ha creato tanta aspettativa, ma all’atto pratico si è rivelata non solo deludente, ma anche decisamente antieconomica sul prezzo delle bollette di luce e gas.

È indispensabile conoscere tutti i segreti contro le truffe per non cadere vittima di pericolosi raggiri spesso ai limiti della legalità.