WindTre non si tira indietro dal confronto diretto con gli altri operatori e soprattutto con Iliad nel corso di quest’estate. Il gestore arancione ha deciso di giocarsi una carta molto valida per contrastare la promozione Flash 120 di Iliad. La tariffa migliore per questo mese di Agosto è la Go Unlimited Star+.

WindTre migliora la tariffa di Iliad: ecco la promo con Giga no limits

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta una vera e propria alternativa alla Flash 120 di Iliad. Il pacchetto previsto da WindTre assicura a tutti i clienti un ticket con consumi senza limiti e con un prezzo anche più conveniente rispetto a quello previsto con l’operatore francese.

Gli abbonati che si affidano a Go Unlimited Star+ avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e Giga senza limiti per internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta ogni trenta giorni è previsto in 7,99 euro.

Anche gli abbonati di WindTre potranno beneficiare di una garanzia extra. Il provider infatti prevede un costo bloccato nel primo semestre. Nei primi sei mesi della ricaricabile, quindi, non sono possibili rimodulazioni del costo ricorrente.

Le condizioni per l’attivazione di questa tariffa di WindTre sono le stesse di altre ricaricabili. Gli utenti dovranno aggiungere al costo mensile una quota extra dal valore di 10 euro. In secondo luogo, gli utenti dovranno richiedere la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad. Per tutte le informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano.