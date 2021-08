WhatsApp ha deciso di lanciare sempre più novità legate alle note vocali. Le registrazioni audio, ad oggi, sono una delle funzioni più apprezzate della chat di messaggistica. Basta soltanto pensare che molti utenti hanno del tutto sostituito i messaggi gestuali proprio con le note vocali.

WhatsApp, la seconda novità estiva per le note audio

Il primo aggiornamento dell’estate per le note vocali ha avuto un grande successo. La funzione relativa all’accelerazione della riproduzione dei file multimediali ha accolto il favore di grande parte del pubblico. Nelle prossime settimane un ulteriore upgrade potrebbe arrivare per gli utenti di WhatsApp: l’ascolto in anteprima.

Gli sviluppatori stanno attualmente sperimentando un tool semplice, ma al tempo stesso molto significativo. Gli utenti potranno registrare la loro voce in modo del tutto speculare all’attuale metodo. Una volta effettuata la registrazione, gli utenti potranno riascoltare in anteprima la nota vocale. Solo ad ascolto effettuato, si potrà scegliere se confermare l’invio ad un destinatario su gruppi o chat singolo o se cancellare il contenuto.

Come per altri aggiornamenti di WhatsApp – si pensai a quello relativo la cancellazione dei messaggi – anche questo upgrade nasce per garantire trasparenza delle comunicazioni. Attraverso questo tool sarà più difficile incappare in incomprensioni via chat.

Per quanto concerne le tempistiche per l’upgrade, gli occhi sono puntati già in questo mese di Agosto. Le tempistiche potrebbero seguire quelle già previste per la riproduzione accelerata delle note vocali. In primo luogo, l’aggiornamento dovrebbe arrivare sugli iPhone. A distanza di pochi giorni, poi, spazio anche per i dispositivi Android.