WhatsApp: l'applicazione perfetta per essere invisibili nella chat

Esistono moltissimi motivi per scegliere WhatsApp invece che altre piattaforme di messaggistica istantanea. Uno di questi è sicuramente la fama che l’app in verde si porta dietro ormai da diversi, e questo ha permesso che la concorrenza stentasse ad avvicinarsi.

Ad onor del vero molti cambiamenti sono stati apportati attualmente e gli utenti hanno avuto il piacere di provare il tutto. La miglioria più spiccata è arrivata per i dispositivi iOS con la scansione biometrica per l’accesso all’applicazione, ma gli utenti vorrebbero qualcosa in più. per esempio in tanti desidererebbero accedere alla chat senza essere visti, un po’ come si faceva con MSN Messenger entrando da invisibili. Il trucco in realtà esiste, ma non è compreso in WhatsApp.

WhatsApp: gli utenti hanno finalmente scoperto il trucco per entrare in chat da invisibili, ecco come fare

Essendo WhatsApp un’applicazione ormai così popolare da fare in modo che tutti la conoscano in ogni parte del mondo, pure gli sviluppatori di applicazioni terze ci hanno lavorato tanto su. Infatti se stavate cercando trucchi non presenti dalla famosa app, ne troverete tantissimi in giro per il web.

Un’app molto famosa ormai che offre la possibilità di entrare proprio da invisibili in chat prende il nome di Unseen. Questa riesce ad intercettare i messaggi di WhatsApp, riuscendo quindi a portare agli utenti ogni comunicazione senza fargli aprire l’app originale. In questo modo non ci sarà accesso alcuno e soprattutto non verrà aggiornato l’ultimo accesso. L’applicazione è gratuita e se non la trovate tramite il Play Store potete tranquillamente scaricare la versione apk.