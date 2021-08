Telegram ha annunciato le ultime nuove funzionalità e miglioramenti che arriveranno a breve sull’applicazione. L’argomento principale in questo caso riguarda le videochiamate.

Dopo aver lanciato le videochiamate di gruppo il mese scorso, queste sessioni sono ora in grado di contare fino a 1.000 spettatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli della novità.

Telegram: ora le videochiamate ospitano 1000 persone

Il numero massimo di persone in grado di partecipare e trasmettere alla videochiamata rimane a 30, ma ora puoi avere abbastanza pubblico per “qualsiasi cosa, dalle lezioni online alle battaglie rap dal vivo”, secondo la compagnia. Un po’ come se fosse Zoom o Microsoft Teams, molto utilizzate durante la didattica a distanza. Anche i videomessaggi verranno ora trasmessi a una risoluzione più elevata e sarà possibile ingrandire lo spazio di riproduzione.

Durante la registrazione dei tuoi videomessaggi, inoltre, Telegram afferma che l’audio dal tuo dispositivo continuerà a essere riprodotto, “così ora puoi cantare le tue canzoni preferite o rispondere senza mettere in pausa il tuo podcast”. Sarà anche possibile ingrandire la registrazione con la fotocamera posteriore del telefono, una funzione prima assente e che ha fatto storcere il naso a molti utenti.

Altre aggiunte includono la condivisione dello schermo per le videochiamate singole (con audio dal dispositivo di chiunque stia trasmettendo), l’opzione per l’eliminazione automatica dei messaggi dopo un mese e la modalità disegno più precisa. Telegram ha anche migliorato l’esperienza utente con animazioni per la schermata quando si inviano messaggi su Android; su iOS questa nuova funzionalità era già stata implementata in passato.